De Luca 'frena' la movida: "Basta rincretinirsi con gli alcolici, vogliamo cafonia zero!"

Nel corso della sua conferenza stampa Vincenzo De Luca ha così parlato di movida in Campania: "Basta rincretinirsi con gli alcolici. I baretti della movida resteranno chiusi alle 23. Sollecito il ministero dell'Interno a dare direttive rigorose sull'uso delle mascherine e degli assembramenti notturni. O decidiamo di fare tutti un controllo rigoroso o diversamente i problemi si riproporranno. Se ogni agente di pubblica sicurezza fa 10 ammende al giorno daremo una mano a contenere il fenomeno. Sono mesi decisivi per fare in modo che quello che riapriamo sia riaperto per sempre e sia tutelata la vita dei cittadini.

Per quanto riguarda la movida dobbiamo cogliere questa occasione dell'emergenza epidemiologica per umanizzare i momenti d'incontro dei ragazzi, fare in modo che non si rincretiniscano la sera, fare in modo che non ci siano solo rumori, ammuina, al punto che non si riesce più né ad ascoltarsi né a parlarsi. E poi cogliamo l'occasione cambiando tanti comportamenti per sviluppare non solo una campagna per avere l'epidemia zero, ma per avere anche cafoneria zero. Vorremmo far partire una campagna anche di valore internazionale: no boor, cafoni zero. Una bella occasione per far crescere anche lo spirito civico e soprattutto per umanizzare i momenti di incontro e di divertimento".