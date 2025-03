De Luca: "Il Napoli ha buttato a mare due partite! Modulo? Raspadori merita di giocare..."

vedi letture

Durante la trasmissione Bordocampo – I Tempo, in onda su Radio Capri, è intervenuto Francesco De Luca, giornalista de Il Mattino: “Credo che il discorso debba essere proiettato da qui alla fine del campionato. Poi è chiaro che, partita per partita, si debba fare un ragionamento sempre nella speranza, perché è evidente che non dipende più solamente da te. Il Napoli, purtroppo, ha buttato a mare due partite nelle quali avrebbe potuto conquistare tranquillamente quattro punti: mi riferisco alle gare contro Como e Venezia. Tornare da due trasferte così con un solo punto è poca roba. Speriamo che questa tendenza possa essere invertita: nove giornate sono un numero di partite sufficiente per tentare una rimonta. È chiaro, però, che non dipenderà solo dal Napoli. La squadra dovrà fare il massimo degli sforzi e non accontentarsi di questa posizione che, diciamolo, è comunque ottima rispetto alle premesse stagionali: rientrare in Champions significherebbe chiudere bene questa prima parte del progetto di Conte. Ricordiamo che il suo progetto è partito l’estate scorsa e si estende fino al 2027, avendo un contratto triennale. L’obiettivo è vincere entro questi tre anni. Conte è un allenatore che vorrebbe vincere sempre, lo ha detto anche lui. Però, ovviamente, esistono gli avversari, le situazioni, e non è facile recuperare su questa Inter che è in grande forma, anche se il Napoli è riuscito a fermarla due volte.”

Sulla partita di domenica: “Il Napoli dovrà stare attento a sé stesso: per me questa è la constatazione più corretta. Credo che, in Italia, questa squadra possa battere chiunque, ma le partite contro Venezia e Como dimostrano che può avere difficoltà contro qualsiasi avversario se non gioca al massimo dell’attenzione e se non è lucida sotto porta. Bisogna rivedere il miglior Napoli. Il Milan, a mio avviso, è una squadra in evidente difficoltà, quindi se gli azzurri saranno aggressivi sin dalle prime battute, come lo sono stati per esempio nella partita contro la Fiorentina, credo che porteranno a casa il risultato. Non so se sarà un vantaggio giocare conoscendo già il risultato di Inter-Udinese e sapendo, magari, di essere scivolati a -4 o a -6. La situazione è questa: l’Inter, dovendo giocare le coppe, scenderà spesso in campo prima del Napoli, e bisognerà essere forti anche sotto l’aspetto caratteriale.”

Sulla Juventus: “Credo che questa sia la stagione più disastrosa della Juventus. Tuttavia, probabilmente riuscirà a chiudere al quarto posto, grazie alla sterzata data dall’ingaggio di Tudor. Porterà a casa un risultato che, però, non era il primo obiettivo, ossia la Champions. Tudor rappresenta l’anima juventina che arriva per provare a risollevare la situazione. Farà il suo sapendo che il suo mandato potrebbe essere a termine. In difficoltà c’è Giuntoli, che a Napoli ha fatto un lavoro egregio accanto al presidente. Forse questo è il primo anno in cui sceglie l’allenatore: si è invaghito di Motta, ma il progetto è fallito ben prima dell’esonero di domenica scorsa. È una situazione complessa che il Napoli ha saputo sfruttare, perché con la Juve fuori dalla lotta scudetto si è liberato un posto in alta classifica. Se ci fosse stata anche la Juventus a lottare per il titolo, sarebbe stato tutto più complicato.”

Sul modulo: “Non credo che Conte cambierà modulo, e non lo meriterebbe Raspadori. Il Napoli non ha vinto molte partite con lui in campo, ma il ragazzo sta facendo bene. Credo che gli allenatori di alto livello, come Conte, abbiano la sensibilità per cogliere certi momenti dei loro giocatori, e in questo momento Raspadori merita di giocare. Poi, sappiamo che Neres può accendersi e cambiare la partita anche negli ultimi 20 minuti.”