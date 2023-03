De Luca sulla festa Scudetto: "Chiedo correttezza ai tifosi delle altre, anche a chi tifa Salernitana"

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del consueto appuntamento social del venerdì pomeriggio.

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del consueto appuntamento social del venerdì pomeriggio, ha parlato anche dei festeggiamenti per lo Scudetto del Napoli: "Ci si avvicina alla vittoria del campionato italiano da parte del Napoli. Vorrei invitare tutti, lo faccio in modo particolare per tifosi di altre squadre, ad avere un atteggiamento di grande serietà e grande correttezza. Lo dico anche ai tifosi della Salernitana. Credo che si debbano avere comportamenti di grande civiltà e di grande rispetto".