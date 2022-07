De Maggio, appello ad ADL: "Serve operazione-simpatia per ricreare entusiasmo"

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "De Laurentiis deve fare un'operazione-simpatia per ricreare entusiasmo. Con questo brutto clima la stagione non promette nulla di buono. Mercato? Ho detto che il Napoli vuole calare il poker: il portiere, il difensore che dovrebbe essere Kim, poi Deulofeu e un attaccante al posto di Petagna e vedremo se sarà Simeone o un altro".