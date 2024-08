De Maggio controcorrente: “Osimhen voleva il Chelsea alle sue condizioni ma il Napoli non si è piegato”

vedi letture

Nel corso di 'Radio Goal', è intervenuto il direttore di Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio: "Credo che sia un mercato da applausi perché hanno operato non bene ma benissimo. Il lavoro di Manna è da applausi, il Napoli voleva Buongiorno e l’ha preso, poi ha confezionato man mano una squadra di livello molto alto. Il Napoli è la regina del mercato insieme alla Juventus, è un mercato da 9. La società ha fatto un lavoro eccezionale, ma Manna e Conte hanno ereditato un grande pasticcio.

Il Napoli purtroppo paga la gestione di Osimhen che parte da lontano, dopo un anno siamo ancora qui a commentare di un giocatore fuori rosa. Qualcosa è andato storto, è evidente. Osimhen non ha avuto tutte le offerte che il Napoli e il giocatore si aspettavano. Quella offerta arrivata dall’Arabia e accettata dal Napoli, non è stata accetta dal calciatore. Invece quella offerta che arrivata al calciatore, quella del Chelsea, che Osimhen aveva in qualche qual modo accettato, non è stata accettata dal Napoli perché il Chelsea non andava oltre a certe cifre e voleva che il Napoli contribuisse anche in parte all’ingaggio. A me risulta che Osimhen in Arabia non voleva andare, voleva andare al Chelsea alle sue condizioni.

Perché è fuori rosa? Non è stato messo in lista perché il giocatore continuava a dire di no all’Arabia. Ad un certo punto il Napoli non si è piegato a quello che voleva Osimhen, cioè andare al Chelsea alle cifre che diceva lui. Il calciatore si è rinzelato dicendo che non avrebbe più giocato, ma il Napoli non si è lasciato intimorire, ha detto: ‘E’ un a decisione tua, sei fuori rosa!’. Il Napoli ha investito 138mln, era convinto a ricavare i soldi spesi dalle cessioni di Osimhen, Folorunsho e Mario Rui che però sono ancora qui. Va tutto benissimo, tranne Osimhen”.