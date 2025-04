De Maggio: "E’ una ca**ata dire che Conte andrà via sicuramente"

Da giorni non si fa altro che parlare del futuro di Conte nonostante in estate il tecnico abbia firmato un triennale con il Napoli. Anche a Dazn prima e dopo Napoli-Milan hanno chiesto sia a Manna che allo stesso Conte quale sarebbe stato il futuro dell'allenatore. "Speriamo si possa continuare insieme" ha risposto il ds azzurro mentre Conte da tempo usa la strategia del dribbling glissando sul tema e concentrando ogni sforzo sul campo. Anche da un punto di vista mediatico.

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi e ha commentato proprio questo argomento divenuto ormai di attualità a livello nazionale: “Non mi risulta che Conte possa andar via, mi risulta che sta solo pensando alle ultime otto di campionato. Poi ha un contratto, sta in un posto dove vive benissimo, ama da morire la città ed il popolo di Napoli. Anche sua moglie si è integrata nel tessuto sociale della città, non ho un solo segnale che Conte possa andar via. Lo ha detto anche uno dei suoi migliori amici che è Ciro Ferrara e non solo, lo ha detto anche Giorgio Perinetti. E’ una ca**ata dire che Conte andrà via sicuramente".