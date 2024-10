De Maggio esalta Conte: "Tra i primi 3 al mondo con Guardiola e Ancelotti! Cosa volete di più..."

vedi letture

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal: “Elogio il lavoro di Conte da quando è arrivato, lo faccio perché non ho dimenticato dov’era il Napoli, era decimo e subì 48 goal. C’erano i mugugni di quattro giocatori che volevano andar via come Kvara, Di Lorenzo, Anguissa e Lobotka. C’era la grana Osimhen da risolvere, Ostigard voleva andar via, bisognava rimpiazzare Kim e trovare una soluzione ai Lindstrom, Cheddira e Cajuste. Osservo la carriera di Conte sin da Bari, ha sempre vinto, ovunque quasi.

Poi ha convinto gente come Buongiorno e McTominay a venire a Napoli senza la Champions. Conte non ha sbagliato nulla, ha tanti meriti e tutto ciò che ha fatto l’ha fatto in poco più di 100 giorni. Cosa volete di più da Conte? Volete che faccia sparire anche il traffico del Corso Malta delle 19 (scherza ndr.). Il Como mi ha impressionato molto, ora vedo tutte le gare del Como perché le trovo interessanti. Conte è tra i primi tre al mondo con Ancelotti e Guardiola”.