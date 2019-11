De Maggio: "Il Pampa Sosa ha definito lecchini di ADL i giornalisti napoletani. Lui ha preso soldi dal presidente, noi no..."

Nel corso di Radio Gol, trasmissione radiofonica sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, il conduttore Valter De Maggio ha svelato un messaggio di Roberto Sosa su Whatsapp: "Mi è arrivato un messaggio vocale su Whatsapp dal Pampa Sosa. L'ex giocatore del Napoli ha attaccato il mondo dei giornalisti napoletani accusandoci di non dire la verità e che per quanto riguarda il mancato ritiro del Napoli, è tutta colpa di De Laurentiis. Secondo Sosa, i giornalisti sono tutti lecchini del presidente. Caro Pampa, tu hai preso i soldi da De Laurentiis per anni, noi no. Comportati bene che noi ti amiamo".