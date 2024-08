De Maggio incorona Conte: “Il Napoli ha il miglior allenatore della Serie A”

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “Su Osimhen non ci capisco più nulla. Un anno fa il PSG aveva offerto 100 mln per lui, ma De Laurentiis non voleva smantellare la squadra dopo aver ceduto Kim. Oggi è 27 agosto e un anno fa si cominciò con la mancata esultanza di Osimhen a Frosinone, Calenda aveva la residenza a Castel di Sangro.

Poi i post rimossi dai social, è successo di tutto. Poi è arrivato il rinnovo e tutti si dicevano certi della cessione di Osimhen, ma ieri il tweet di Calenda è chiarissimo. Il miglior allenatore delle venti squadre italiane ce l’ha il Napoli, ma se qualcuno ritiene che i Fonseca, gli Inzaghi, i Motta, i Gasperini siano più bravi di Conte è questione di pareri”.