De Maggio: “Mi sono innamorato di Krstovic! Napoli, prendilo se senti che Osimhen andrà via”

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “Mi sono perdutamente innamorato, calcisticamente, di un calciatore. Meluso è uomo di calcio e non ha bisogno dei miei consigli, ma se il Napoli ha il sentore che Osimhen possa andar via deve andare a prendere Krstovic del Lecce. Questo ragazzo diventa un crack ed io me ne sono innamorato. Mi piace anche molto Zirkzee del Bologna, lo immagino che viene a legare i reparti e a creare spazi per Kvaratskhelia.

Il Napoli dell’anno scorso esprimeva il miglior calcio d’Europa, quest’anno ciò non lo vedo. Garcia è bravo, ma ora ci aspettiamo di vedere il suo Napoli. Menomale che Juan Jesus ha recuperato perchè con la squalifica di Natan il Napoli sarebbe andato a Salerno con soli due centrali. Non dobbiamo prendercela con Rrahmani, il problema del Napoli è di reparto”.