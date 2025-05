Ma quale miracolo? Carotenuto: “Da 10-15 anni Napoli ha piazzamento medio migliore dell’Inter”

Il giornalista e scrittore Angelo Carotenuto è intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio per parlare dello Scudetto vinto dal Napoli: "È una montagna di paradossi questo Scudetto, perché da un lato Antonio Conte sta giustamente sottolineando quanto sia straordinario il risultato raggiunto, la stagione, aver vinto a Napoli… Eppure due scudetti in tre anni ti fanno pensare che forse tanto miracolosi non sono, sul conti di Napoli spesso raccontiamo che qualcosa accade perché è un miracolo o l’arte di arrangiarsi. Ma se tu vai a calcolare il piazzamento medio del Napoli degli ultimi 10-15 anni, è migliore di quello dell’Inter e del Milan.

Per quanto possiamo ancora dire che è miracoloso quanto successo?”.