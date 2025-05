Giuntoli: "Conte-Juve? Mi limito a fare i complimenti al Napoli. Tudor? Contenti del suo lavoro"

vedi letture

Nel pre-partita di Venezia-Juventus è intervenuto ai microfoni di DAZN il Football Director della Juventus, Cristiano Giuntoli.

Come si valuta questa stagione?

"Noi abbiamo le idee molto chiare, abbiamo cambiato tanto e ringiovanito tanto. risparmiato sui salari e poi siamo ripartiti per un nuovo ciclo. Essere qui stasera ci permette di pensare solo alla qualificazione alla Champions League. La squadra ha un grande futuro e qualche innesto potrebbe renderci competitivi nel breve termine".

Il futuro di Tudor.

"Tudor farà il Mondiale per Club e siamo molto contenti del suo operato con la squadra da quando è arrivato".

L'accostamento di Antonio Conte.

"Complimenti al Napoli per la grande stagione. Mi limito a questo".

I giocatori in prestito e i rientri per il Mondiale per Club

"Stiamo trattando con Porto, PSG e Chelsea per i prestiti di Conceição, Kolo Muani e Veiga. E contiamo di avere anche di nuovo a nostra disposizione Kostic e Rugani".