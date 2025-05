Marchegiani ‘spiega’ l’addio di Conte: “Incide di più su squadre che devono riscattarsi”

Nel corso di 'Sky Calcio Club' l'ex portiere Luca Marchegiani ha parlato del possibile addio al Napoli di Antonio Conte: "Ho una mia idea, il modo di Conte di incidere rende di più in un momento di una squadra che deve riscattarsi. Juventus o Milan vanno bene entrambe. Io lo vedo, per come interviene sulle motivazioni, sull'orgoglio, è più efficace in un contesto dove c'è da riscattarsi".