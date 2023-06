De Maggio: "Mourinho esaltato per la Conference, bisogna nel caso fare lo stesso per Italiano"

Lo ha detto Valter De Maggio durante Radio Goal a Kiss Kiss Napoli

"Mourinho è stato esaltato per la vittoria della Conference League, non è che se la vince Italiano va sminuita come coppa. Non è che se la vince Mourinho è una figata e con gli altri no, altrimenti saremmo ingiusti". Lo ha detto Valter De Maggio durante Radio Goal a Kiss Kiss Napoli.