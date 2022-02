De Maggio: "Perché Spalletti si è ostinato? Hai Osimhen, ma che vuoi costruire là dietro!"

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato così la debacle azzurra col Barcellona nel corso di 'Radio Goal'

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato così la debacle azzurra col Barcellona nel corso di 'Radio Goal': "Perché il Napoli si è ostinato a fare la costruzione dal basso se non ci riusciva? Bastavano pochi secondi al Barcellona per riconquistare la palla, massimo 18, e per far male al Napoli. Perché non affidarsi ai lanci lunghi? Poi c'è stato quell'obbrobrio del primo gol concesso in contropiede. Ci sono piccoli errori anche da parte di Spalletti, che si è complicato la vita. Hai Osimhen là davanti, ma che vuoi costruire là dietro!".