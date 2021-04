De Maggio replica a Sacchi: "Fa male sentirlo da lui, non ha ancora digerito lo scudetto perso"

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha replicato alle parole di Arrigo Sacchi sullo scudetto del 1990 nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Mi amareggia molto sentire queste parole da un grandissimo, fa male sentirle. Ha parlato di truffa, non è normale. Io mi sono fatto un'idea. Ne hanno parlato sia van Basten che Sacchi, secondo me dopo 30 anni quello scudetto perso non lo hanno ancora digerito".