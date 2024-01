De Maggio replica ad Alvino: "Non è vero che la colpa di questo disastro è di Spalletti!"

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così nel corso della trasmissione 'Radio Goal'.

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Carlo Alvino addebitava la responsabilità di questo disastro a Spalletti e io sono rimasto molto sorpreso da questa dichiarazione perché per me Luciano è l'unico a non avere colpe.

Ma il bello è che siamo in democrazia e ognuno può dire la sua. Io quando ho sentito le parole di Carlo mi sono sorpreso tantissimo e gliel'ho anche detto in privato. La colpa di questo disastro non può essere di Luciano Spalletti".