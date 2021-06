De Maggio risponde a un tifoso: "Cosa vuoi da me? Prendetevela con il Napoli!"

"Perché chiamate sempre i direttori delle altre squadre? A noi tifosi interessa quello del Napoli". A Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione 'Radio Goal', è arrivato questo messaggio e il direttore Valter De Maggio ha deciso di leggerlo e rispondere per le prime all'ascoltatore: "Cosa vuoi da me? Mica è colpa mia se il Napoli ha preso la decisione di non parlare? E' una scelta che non condivido, io non c'entro nulla, dovresti contattare direttamente il Napoli. Fosse per me, ci farei una rubrica col direttore Giuntoli".