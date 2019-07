De Maggio rivela: "Ad Ischia si sono incontrati ADL e Montella, non hanno parlato di mercato..."

Non è sempre mercato, quando due personaggi come Aurelio De Laurentiis e Vincenzo Montella si incontrano, come successo qualche giorno fa ad Ischia. Ecco l'aneddoto raccontato da Valter De Maggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Io ero ad Ischia, il presidente dopo l'intervista stava andando in saletta per vedere la partita del Mondiale femminile tra Italia ed Olanda, ed ha salutato una persona, ovvero l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Montella, non hanno parlato di mercato o di giocatori ma semplicemente di calcio".