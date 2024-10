De Maggio: "Sono rimasto sereno anche dopo il ko di Verona, Neres vale tre Lozano!”

"McTominay? Bravo il Napoli perchè ci ha messo del danaro senza aver ceduto Osimhen, ma la differenza l’ha fatta Conte".

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di 'Radio Goal': "Neres vale tre Lozano. Io son sempre stato sereno per il Napoli, anche dopo la sconfitta di Verona. Sapevo che con Conte le cose sarebbero migliorate, sapevo che sarebbero arrivati altri giocatori ed il Napoli non a caso è primo. Noi ci dimentichiamo che a centrocampo, oltre Gilmour, in panchina c’è anche Folorunsho.

McTominay? Bravo il Napoli perchè ci ha messo del danaro senza aver ceduto Osimhen, ma la differenza l’ha fatta Conte. Senza Conte il calciatore a Napoli non sarebbe venuto, così come Buongiorno. Buongiorno è il difensore più forte della Serie A, lo voleva anche l’Inter prima che arrivasse a Napoli.

Osimhen? Dopo lo scudetto il PSG offrì al Napoli 100 milioni ed un contratto da capogiro al giocatore, ma De Laurentiis disse no. Rafa Marin? Con tutto il rispetto per lui e per Juan Jesus, ma serve un altro difensore al Napoli”.