De Maggio su Mertens: "L'ho incrociato, mi pare avere una gran voglia di esserci col Torino"

Valter De Maggio, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato le parole in conferenza stampa di Rino Gattuso: “Gattuso ha mandato un segnale alla squadra, non si può pensare ognuno al proprio orticello. Il tecnico ha detto chiaramente di non essere preoccupato dal futuro e dal contratto, vuole che ognuno dia il massimo per la squadra. Oggi si capire se Mertens verrà convocato, ho incrociato Dries e mi sembrava avere tutta la voglia di esserci”.