De Maggio su Milik: "Non si farà l'errore commesso con Mertens e Callejon, due le soluzioni"

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal, soffermandosi sulla situazione di Arek Milik: "Con Milik di fatto non verrà riproposto ciò che è capitato con Callejon e Mertens. Milik, in caso di mancato rinnovo, inizierebbe pronto a svincolarsi a giugno 2021. L'ipotesi che accredito è che o rinnovano o lo danno via".