De Maggio: "Trattativa in corso con Conte, è la 1ª scelta di ADL. Ma spunta l'ipotesi Allegri"

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal'

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Antonio Conte è e resta la prima scelta di Aurelio De Laurentiis. È il momento del silenzio, del massimo riserbo. C'è una trattativa in corso, è evidente che un imprenditore avveduto come De Laurentiis sta provando ad accelerare.

Intanto sta tenendo sott'occhio il valzer delle panchine in Serie A, con la situazione del Milan con Pioli che viene monitorata. Poi se Thiago Motta dovesse andare alla Juve significa Allegri libero, Allegri che ha lavorato a lungo con Manna. Bisogna capire il futuro di Gasperini con l'Atalanta, di Juric a Torino. Anche Italiano sarà libero. De Laurentiis ha le idee chiare, sta portando avanti la trattativa con Conte dal 1 Febbraio. Se però non dovesse andare in porto, non si farà trovare impreparato come accaduto l'anno scorso. Non si ripercorrerà quel casting".