De Magistris dopo l'annuncio di Conte: "Orgogliosi di aver già previsto fondo, Napoli in prima linea!"

Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha scritto un post sui social dopo l'ultimo annuncio da parte del Premier Conte in conferenza stampa: "Avevamo chiesto risorse per garantire beni di prima necessità alla nostra gente e Conte ha accolto la nostra richiesta.Orgogliosi di aver già previsto il fondo di solidarietà comunale e istituito il banco di mutuo soccorso. Adesso reddito di quarantena!Napoli in prima linea".

