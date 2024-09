De Magistris: “Euro2032? Si può migliorare il Maradona o fare nuovo stadio. Serve la volontà!”

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, è intervenuto l’ex sindaco di Napoli, Luigi De Magistris: "Sono sempre stato disponibile a mettere chi volesse investire nella nostra città nelle migliori condizioni possibili. L’abbiamo dimostrato con il San Paolo, diventato Maradona, che abbiamo sistemato grazie alle Universiadi. Sono stato sempre favorevole all’idea di poter realizzare uno stadio in città di ultima generazione. Oltre alle idee, però, servono i progetti concreti.

Quando diventai sindaco, mi proposero l’ipotesi di uno stadio nella zona orientale della città e io dissi di sì. Consideriamo che nell’area orientale si sono già fatti investimenti importanti, sia sul piano sanitario, con l’Ospedale del Mare, che con l’impiantistica sportiva. Ricordo che sotto la nostra amministrazione si sono riqualificati importanti impianti sportivi proprio dell’area orientale. Zona, che a mio avviso, più delle altre ha bisogno di investimenti concreti, di riqualificazione e di un buon rapporto di collaborazione tra pubblico e privato. Se fossi sindaco in questo momento, accoglierei con molta positività un investimento nella zona orientale.

La burocrazia esiste, ma se ci sono la volontà, la competenza, il coraggio e l’autonomia si può tutto. Io ho amministrato Napoli nel momento più difficile, con i rifiuti e senza soldi, e abbiamo messo in moto una macchina amministrativa che ha portato la città ad essere prima per crescita turistico-culturale e per investimenti. Quindi è un tema di volontà: se c’è quest’ultima, si lavora. In questo momento, mi permetto di dire, c’è una città poco amministrata sul piano politico ed amministrativo: il Sindaco Manfredi vive di rendita e lo fa anche male. Ha avuto i soldi, ma i servizi sono peggiorati. Se non c’è volontà politica, può arrivare anche il miglior investitore del mondo, si troverà di fronte uno scudo.

Euro2032? Napoli non può perdere queste opportunità. Bisogna scegliere. Io penso che Napoli abbia tutte le caratteristiche per migliorare lo Stadio Maradona o per fare uno stadio nuovo di ultima generazione. Napoli è una città cosmopolita, potente, che ha puntato sullo sport. Io credo che ci siano tutte le condizioni per poterlo fare”.