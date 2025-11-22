De Magistris: "Giudice darà parere favorevole per ADL. Conte? In affanno su più fronti..."

Luigi De Magistris, ex sindaco di Napoli ed ex magistrato, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:

“Da come è stata esposta la vicenda del rinvio a giudizio, ci sono tutti gli elementi per il pieno convincimento del giudice per un parere favorevole nei confronti del presidente De Laurentiis.

Napoli? Tenendosi razionali, la classifica è buona. Per Conte penso che venga fuori un punto debole, con più competizioni va in affanno. Adesso con gli infortuni, una caduta di tensione che ci sta l’anno dopo lo scudetto, diventa fondamentale la partita di domani con l’Atalanta per vedere se c’è compattezza di un gruppo.

C’è stata nelle scorse ore una novità importante. Il presidente della Regione Campania uscente Vincenzo De Luca ha sottoposto degli interrogativi sulla Coppa America a Bagnoli. Napoli può ormai ospitare qualsiasi evento internazionale. Ma bisogna farle rispettando le regole. Sono state fatte delle grandi forzature e non vorrei che queste stesse forzature, incompetenze e anche altro, potrebbero mettere a rischio un evento internazionale”.