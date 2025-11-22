Marsiglia, 5-1 al Nizza ma De Zerbi fa discutere: "Insoddisfatto, serve giocare meglio"

Ricomincia come meglio non potrebbe la Ligue 1 per il Marsiglia di Roberto De Zerbi, capace di vincere per 1-5 sul campo del Nizza, ma che poi fa discutere nel post. "È stata una partita difficile, non si dovrebbe giudicare un libro dalla copertina. Era un derby ed entrambe le squadre volevano fare bene. Ma penso che possiamo giocare molto meglio. Non sono del tutto soddisfatto della nostra prestazione", afferma il mister marsigliese che come al solito - come riportato da RMC Sport - è un perfezionista. "Possiamo giocare meglio, nella costruzione del gioco, nel controllo della palla nell'area di rigore avversaria. Ma sono comunque molto contento. È una vittoria importante contro una squadra difficile da affrontare".

Qualche critica costruttiva dunque, ma anche tanti elogi: "Sono molto soddisfatto, ma sono sicuro che abbiamo una squadra che può e deve giocare molto meglio di oggi. L'ho detto ai giocatori. Li stimo così tanto che penso questo dopo il 5-1 di Nizza. Questo vi permette di immaginare l'idea che ho dei miei giocatori. È importante per il morale e per la classifica, visto che stasera siamo primi. Ed è importante anche per Newcastle, Tolosa e così via. Qui dobbiamo vincere e dimenticarcelo in fretta, per passare alla prossima sfida di domani. La squadra sta progredendo, soprattutto mentalmente. L'unica cosa che mi preoccupa è la lista degli infortunati e il numero di giocatori infortunati".