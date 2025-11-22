I motivi che hanno spinto Conte a rivoluzionare il Napoli

vedi letture

Il Napoli si presenterà contro l'Atalanta del tutto rivoluzionato. Nel modulo con un 3-4-2-1 ed anche negli interpreti. E' la partita verità, dopo quanto accaduto a Bologna ed anche il post-partita di Antonio Conte e le relative polemiche, ed oggi il Napoli deve dimostrare di essere almeno una squadra vera. Di questo scrive anche il Corriere dello Sport quest'oggi:

"Il Napoli di Conte: un corpo e un’anima d’acciaio, un’intesa di ferro. Gli infortuni e la sfortuna, nel frattempo, hanno tormentato la squadra anche durante la sosta: l’assenza di Anguissa è una voragine. E allora, rivoluzione: ritorno al passato, 3-4-2-1; riposo per i più stanchi (Politano) e rilancio dei meno coinvolti che significa fiducia (Beukema e Lang). Qualcosa si muove, qualcosa sta cambiando. E tutto per rafforzare il gruppo. Le novità sono un bene: quella di oggi sarà la prima di un ciclo di otto partite tremende fino al 18 dicembre, ventisei giorni decisivi su tutti i fronti, Coppa Italia e Supercoppa comprese".