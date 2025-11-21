Ultim'ora Conte passa al 3-4-3! Sky: dentro Juan Jesus, la scelta su Elmas e Neres

Antonio Conte cambia modulo per la partita contro l'Atalanta: come riporta Sky Sport, domani sera dovrebbe esserci il passaggio al 3-4-3. Le motivazioni sembrano essere principalmente due: in primis, fronteggiare l'emergenza a centrocampo viste le assenze di Anguissa, De Bruyne e Gilmour; poi, per dare maggiore copertura inserendo Juan Jesus in difesa, visto il momento delicato della squadra. Per il resto, il solito Milinkovic-Savic in porta, confermati Rrahmani e Buongiorno a completare il pacchetto arretrato.

In mediana quindi ci saranno i soli Lobotka e McTominay, mentre larghi sulle corsie di centrocampo agiranno Di Lorenzo e Gutierrez. In attacco nessun dubbio su Hojlund al centro e Politano sulla destra, mentre a sinistra David Neres è in vantaggio nel ballottaggio con Elmas. Il macedone è possibile che parta dalla panchina anche per avere una soluzione a gara in corso a centrocampo, dove altrimenti rimarrebbe solo Vergara come sostituzione.

Di seguito le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-3) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Politano, Hojlund, Neres. Allenatore: Antonio Conte

ATALANTA (3-4-2-1) probabile formazione: Carnesecchi; Kossonou, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino

