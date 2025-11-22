Foto
Napoli-Atalanta, niente sold-out: c'è buona disponibilità per quattro settori
E' il giorno di Napoli-Atalanta e, salvo una clamorosa corsa al biglietto in queste ultime ore, non ci sarà il sold-out del Maradona. In questo momento sono ancora disponibili tagliandi per le Curve inferiori, i Distinti inferiori oltre ad una buona disponibilità per la Tribuna Posillipo e la Tribuna Nisida. Sono esaurite le Curve superiori e i Distinti superiori per uno scenario comunque intorno ai 40mila spettatori.
I prezzi per Napoli-Atalanta, quelli per la vendita libera, sono i seguenti
CURVE INFERIORI €40,00 €
CURVE SUPERIORI55,00 €
DISTINTI INFERIORI 80,00 €
DISTINTI SUPERIORI 95,00 €
DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 110,00 €
TRIBUNA NISIDA 120,00 €
TRIBUNA POSILLIPO 145,00 €
TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 165,00 €
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
