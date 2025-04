De Magistris su Guida: "Frasi infelici, sembra che se arbitri il Napoli poi hai un problema"

Luigi De Magistris, ex Sindaco di Napoli, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero anche delle recenti dichiarazioni dell'arbitro Guida che ha scelto di non arbitrare il Napoli: “La vetta è in alto, la strada può essere in discesa, ma bisogna recuperare fiato e ossigeno. Non credo sia un calo psicologico.

La dichiarazione presa per come l’ha fatta Guida è infelice. Si deve aprire un focus sulle aggressioni agli arbitri che è scandaloso, siamo nel crimine. Però non è sufficiente che un arbitro solo perché è di una città o ci risiede, non ci va. Facendo l’arbitro, non si può dire di non arbitrare una determinata partita. Quando si fanno determinati mestieri c’è pressione. Ma la dichiarazione così fatta sembra che se arbitri a Napoli hai un problema.

Io non vedo un problema di mentalità. Forse i giocatori hanno sono stati caricati troppo, ma non credo sia un problema di testa, poi ho visto tatticamente la squadra messa benissimo. Come si sa fa a dire di testa. La mia sensazione è che il Napoli non riesca a gestire i ritmi che vuole Conte. Penso che anche dopo il pari col Bologna, il Napoli è in vantaggio con l’Inter, perché i nerazzurri hanno perso due punti a Parma e il Napoli ne ha guadagnato uno. Il test forte sarà lunedì”.