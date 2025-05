De Napoli sul calendario: "Attenzione a Lecce e al cuore nerazzurro Chivu col suo Parma"

Nando De Napoli, ex Napoli, parla della lotta-Scudetto e del prossimo impegno degli azzurri contro il Lecce in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: "Mai facile giocare a Lecce, né farlo contro questo Parma, che Chivu, cuore nerazzurro del Triplete, ha disegnato secondo esigenze precise. Le motivazioni non mancano a nessuno, però neppure a Conte: io non ce lo vedo capace di farsi agguantare. Hai il titolo in mano, se sei riuscito a portarli lassù, non si farà spostare dal trono".

In casi del genere, i meriti a chi appartengono? "Anche al club, che in venti anni penso abbia sbagliato una sola stagione. Sono bravi a trovare i giocatori, a investire con intelligenza, a provarci, a restare tra le elette. Non passa stagione di mercato che l’affare dell’anno non sia loro: fateci caso, adesso lo scozzese, prima Kvara, e andando a ritroso tutti quelli che hanno scovato e acquistato. De Laurentiis non è solo fiuto o intuito, sennò mica resiste così a lungo e poi ti rialzi dopo uno scivolone del genere".