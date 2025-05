Video Capuano: "Il Napoli ha già vinto lo Scudetto! Dico da dicembre che è favorito..."

Giovanni Capuano, giornalista di Panorama e Radio 24, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia per parlare, tra le altre cose, anche della lotta-Scudetto tra Napoli e Inter: "Secondo me il Napoli l'ha vinto. Per me il Napoli è il gran favorito da dicembre, per questo ho ricevuto tante attenzioni 'belle' da Napoli.

A rispondere in studio c'è Jeda, ex attaccante di Cagliari e Lecce: "Io avevo detto che il turno scorso e quello del prossimo weekend sarebbero stati decisivi, ora ne manca uno. Ma per me 85% Napoli, ma l'Inter ha recuperato Thuram e Pavard che sono due giocatori fondamentali".