De Nicola: “Il Napoli lavora bene, sono fiducioso. Ricordate quando arrivò Koulibaly?”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli: “Mercato? Da tifoso sto vivendo tutto molto bene, perché so come lavorano e so che faranno bene, hanno sempre fatto bene. Le assenze degli addii peseranno, ma dipenderà anche in relazione dei nuovi arrivi. Credo che abbiano fatto abbastanza bene, perché bisogna vedere questi giocatori giovani che futuro avranno. Koulibaly quando è venuto non era nessuno e adesso sappiamo chi è. Penso che loro sanno lavorare, io sono fiducioso nel mercato nel Napoli. Alla fine hanno fatto bene, basta vedere Kvaratskhelia.

Gli over30 giocano di più negli ultimi anni? Secondo me, l’età dell’atleta è aumentata: prima eri maturo a 25 anni, oggi lo sei a 30. Tutto questo grazie all’investimento nella ricerca, nella medicina e nella tecnologia. Secondo me, l’esperienza del Covid ci ha fatto capire a tutti che è importante la prevenzione, infatti vedo e leggo che spingono molto sulle vaccinazioni e tutto ciò che è prevenzione. Io ci credo molto. Ma penso che ci sia ancora molto da studiare”.