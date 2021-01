De Nicola: “Né io né Benitez torneremo nel Napoli, ad ADL le minestre riscaldate non piacciono”

Durante ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli e ha analizzato le ultime vicende dei partenopei.

Sulle voci di un possibile ritorno di Benitez: “Conosco bene la dirigenza del Napoli, non credo che abbiano cambiato idea per quanto riguarda i ritorni. A De Laurentiis le minestre riscaldate non piacciono. Benitez non tornerà a Napoli. Stesso discorso per quanto riguarda me. Non credo che in futuro io possa tornare in azzurro. Adesso sto aiutando il Napoli Femminile. Mi sto divertendo e per il momento va bene così”.

Su Lorenzo Insigne: “E’ normale che Lorenzo abbia risentito di quell’errore contro la Juve, purtroppo Insigne si è caricato di troppe responsabilità. Dovrebbe concentrarsi di più su se stesso e condividere con gli altri il peso dei risultati del Napoli”.