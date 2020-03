De Nicola: "Prevenzione fondamentale, gli staff medici indirizzano i calciatori! Stop ai campionati"

Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, ha parlato dell'emergenza Coronavirus a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Il problema va affrontato in maniera seria, ma non dobbiamo neanche drammatizzare troppo. Solo il tampone può chiarirci i dubbi sulla presenza o meno del virus. La prevenzione è fondamentale, adesso bisogna evitare di stare a contatto con altre persone. Questo è il discorso da affrontare in maniera seria. La soglia di attenzione deve essere alta e vale anche per i calciatori e ogni staff medico ha sicuramente informato i propri giocatori. Sono convinto che domani il Consiglio Federale sospenderà il campionato. Chi se la prende questa responsabilità adesso così grossa? Credo si vada in questa direzione”.