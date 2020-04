De Nicola: "Protocollo assurdo della Figc! Come si può pensare di riprendere così?"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto il professor Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli: “I medici sociali vanno consultati prima di fare delle regole. Ho letto il protocollo della Figc, è assurdo. La prima settimana di allenamento non si può toccare il pallone, non è mai accaduto che nella prima settimana non si tocchi il pallone. Ma come è possibile? Ogni calciatore che ha a casa la famiglia al minimo raffreddore si fermerebbe subito. Come si può riprendere un campionato in queste condizioni? Bisogna riprendere la stagione solo quando le condizioni dei calciatori e degli addetti ai lavori saranno sicure al 100%. Non sono d’accordo sul protocollo, perché non tutela nessuno soprattutto gli addetti ai lavori. Devono essere trovate soluzioni diverse. Mi domando, quale medico si assumerà la responsabilità di mettere in campo un calciatore?".