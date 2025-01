Podcast De Paola: "Atalanta in calo fisico, vedremo se Gasp cambierà qualcosa"

Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport, ha parlato della sfida di domani tra Atalanta e Napoli ai microfoni di Tmw Radio: "Sul match dico che Gasperini deve vedere come ritrova i suoi giocatori, le ultime prestazioni sono stata la dimostrazione di un calo fisiologico. Vedremo se cambierà qualcosa stavolta".

