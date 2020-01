De Paola bacchetta la Juve: "A Napoli prestazione allucinante! Mancanza di personalità una costante"

Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport e CorSport, è intervenuto a Radio Sportiva: "La mancanza di personalità della Juventus è ormai una costante di questo campionato, quella contro il Napoli è stata una prestazione allucinante. Ho visto una squadra sfilacciata e completamente assente sulla fascia sinistra. La Juve di Sarri si è vista in 3-4 occasioni in campionato, nelle altre gare di Serie A il tecnico non ha avuto il carisma necessario per trasmettere la sua idea di gioco a tutta la squadra.



Napoli? Gattuso ha scelto una tattica intelligente. Sta facendo la differenza anche il mercato, soprattutto dopo l'arrivo di Demme".