Podcast De Paola contro Lukaku: "È fermo, si sa come bloccarlo e non vedo la sua utilità!"

vedi letture

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Paolo De Paola. Queste le sue parole:

Come va descritto il pareggio tra Juventus e Napoli?

“Guardando gli 0-0 con il paragone al passato, spesso erano risultati confusi. Con il Napoli ho visto una Juve che ci ha sempre provato, non è riuscita ad arrivare sotto porta e ha tirato poco. Fin quando vedo una squadra che ci prova e che non rischia nulla a me va bene, A me non è dispiaciuta la Juve, vedo sempre dei passi di crescita. Quando Douglas Luiz, Gonzalez e Koopmeiners entreranno negli schemi ci sarà da divertirsi. La Juve è a l terzo 0-0, la Juve non segna, ma l’Empoli sta in alto in classifica, Roma e Napoli sono squadre forti. La Juve vuole far male, non ci sta riuscendo, ma in fase difensiva non concede nulla”.

La sostituzione per scelta tecnica di Vlahovic all’intervallo che segnale è?

“Non deve preoccupare, questa sosta può servire per calmarsi. A Vlahovic slitta la frizione, vuole mettersi troppo in mostra e deve abbassare i decibel per ascoltarsi meglio”.

Douglas Luiz continua a non giocare, sta diventando un caso?

“Il problema è solo fisico, può diventare il crack del campionato. Ha numeri straordinari, ma anche Gonzalez e Koopmeiners devono crescere. Io vedo un meccanismo in casa Juventus molto definito, vedo un cambiamento enorme con delle idee molto chiare che però non riesce ad applicare perché è ancora in fase sperimentale”.

Che prestazione è stata quella del Napoli a Torino?

“Il pareggio a Torino è sempre un risultato importantissimo per qualsiasi squadra. La bocca di fuoco che sembrava insuperabile e che è stata esaltata dal Cagliari non è sembrata così inarrestabile. Chiunque conosca Lukaku sa benissimo come fermarlo, Bremer è stato già sufficiente, ma la gabbia costruita anche con un centrocampista lo ha bloccato. Lukaku è fermo, se la Serie A dovesse trovare la quadra giusta per fermarlo, non vedo questa utilità di Lukaku. Tutto il Napoli è stato fermato, entrambe le squadre hanno deciso di accontentarsi perché questo confronto è arrivato molto presto e ci sarà tutto un campionato per dimostrare il proprio valore”.