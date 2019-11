De Paola, ex dir. Tuttosport: "Ancelotti non ha più stimoli, già l'anno scorso uscì male dalle Coppe"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport: “Non sono preoccupato per l'oggi, perché si trova una soluzione. Sono preoccupato per il domani: i tre contratti pesanti in scadenza. Dimentichiamo un progetto iniziale che l'anno prossimo dovrà essere completamente ribaltato. Ci sono mille ipotesi che si potrebbero fare, anche future, su possibili acquirenti, che disegnano un quadro che veramente è ancora poco chiaro. Quello che mi lascia perplesso è: che Napoli sarà l'anno prossimo? Sarri ad Ancelotti passo indietro? Sì, parlano i risultati. Con Ancelotti l'anno scorso abbiamo fatto sì, abbastanza bene, ma con una distanza assurda. Siamo usciti in malo modo dalle competizioni europee. Lo confesso: ho sempre avuto l'impressione che questo sia un po' l'ultimo anno di un allenatore che ha già vinto ed ottenuto tutto, che non chiede più nulla né a sé stesso né agli altri. Da Sarri ad Ancelotti c'è stato un peggioramento.

Cacciare Ancelotti? Come fa De Laurentiis, dopo avergli dichiarato amore? Ho sentito che Ancelotti si sarebbe voluto dimettere, secondo me avrebbe fatto bene. Era un'occasione per uscirsene con dignità. De Laurentiis deve guardarsi attorno? Perché non cogliere al volo l'offerta di 560 milioni? Evidentemente il Napoli è ancora un buon affare per lui, entra in ballo l'imprenditore a questo punto".