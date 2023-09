De Paola: "Grosse incertezze per il Napoli, con Garcia ha cambiato volto"

Il direttore Paolo De Paola a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato del turno di Serie A

Il direttore Paolo De Paola a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato del turno di Serie A: "Napoli e Milan osservati speciali. Sono due squadre che tornano dalle coppe con buone sensazioni, ma il Milan deve risolvere il problema del gol. Non puoi avere 25 tiri in porta e non segnare. Dall'altra parte il Napoli torna da Braga con grosse incertezze. E' una squadra che ha cambiato volto, speriamo possa dare continuità nei risultati almeno.

La Juventus? C'è un grande cambiamento, magari non molto visibile. Rispetto allo scorso anno non ci sono Paredes, Di Maria, Cuadrado, Bonucci, giocatori importanti, ma la squadra gioca meglio. Cosa è successo? C'è un Magnanelli in più, la squadra ora guarda la porta avversaria e si gioca in maniera diversa. Ha un'aggressività diversa, non arretra più come prima. Le motivazioni dello sconto di pena di Agnelli? Se la vuoi leggere dalla parte della Juve è catastrofica, perché si dice che non era troppo grave la cosa fatta. Ma la giustizia sportiva si deve interrogare su questo? Io direi di sì".