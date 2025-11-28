Podcast De Paola: "Il Napoli ha più da perdere della Roma, tutta la pressione sarà sugli azzurri!"

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento del direttore Paolo De Paola.

Milan-Lazio, che partita dobbiamo aspettarci? "E' una bella sfida, tra giochisti e risultatisti. Allegri? Per quello che sta facendo al Milan, si vede una differenza netta rispetto a quello che stava facendo alla Juve. Le cose vanno analizzate. Allegri è cambiato, offre una qualità di calcio diversa rispetto a prima. Su Sarri dico che mi sembra una narrazione troppo edulcorata su di lui. E' arrivato a un punto cruciale della sua carriera, si è appagato e ha ritenuto di non poter fare di più. Sarri però ha fallito, era una speranza come Sacchi. Tutto il sarrismo dopo Napoli non è approdato a quelle vittorie che potevamo potesse portare il suo nuovo credo. Lui sta dimostrando che è il migliore del cortile ora, ma è un limite. Doveva fare quel salto di qualità nell'Olimpo che non è arrivato, perché non ha più quell'ambizione e voglia. Ora si sente arrivato".

Chivu e Spalletti, segnali contrastanti in Europa: "Faccio un paragone. Chivu è al fianco al cavallo o monta il cavallo Inter? Chivu è ancora con la mentalità dei giocatori, Spalletti è più tecnico d'esperienza. I cali dell'Inter li individuo per il fatto che c'è un allenatore ancora un po' molle. Spalletti la cavalca la Juve, Chivu non è ancora così, deve rompere la barriera di vicinanza con i calciatori".

Roma-Napoli big match di giornata: "Fra i due in questa partita ha più da perdere il Napoli. Gasperini lotta per entrare tra le prime quattro e tutto quello che viene di più è ottimo. La pressione è sul Napoli. Chi sarà più aggressivo la vincerà. Le carte del Napoli possono essere le fasce ritrovate".