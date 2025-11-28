Dazn, Mastroianni su Roma-Napoli: "Soulé e Lang possono dare la svolta alla partita"
A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista e telecronista di Dazn Dario Mastroianni: “La Roma è una squadra che sa soffrire e che ha un portiere straordinario. È una squadra più matura e che sa vedere i momenti della partita. I principi di Gasperini si vedono in maniera netta. Gasperini ha portato le sue idee e vedo una squadra diversa e più matura rispetto a quella di Ranieri.
Che partita mi aspetto? Una gara all’inizio forse un po’ bloccata, ma che può prendere il volo grazie ai tanti giocatori di qualità che ci saranno in campo. Soulé per la Roma e Lang per il Napoli sono i giocatori che possono dare la svolta alla partita. Per gli azzurri dire McTominay sarebbe troppo facile”.
