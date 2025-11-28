Da Roma: "Ferguson in vantaggio su Dybala, panchina in EL per preservarlo col Napoli"
A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista di Voce Giallorossa Marco Campanella: “Koné? Gasperini sembrava tranquillo. Il giocatore zoppicava leggermente e c’è un moderato ottimismo. Inizialmente il problema sembrava più grave. Non mi aspetto cambi di modulo, vedremo il 3-4-2-1.
Forse Gasperini toccherà qualcosa in avanti, dove ci sono più variabili. Dipenderà da come vorrà impostare la gara. La prima scelta è sicuramente Dybala, ma dall’altra parte c’è Ferguson che attacca di più la profondità. Forse la sua panchina di ieri in Europa League serve a preservarlo per il Napoli, anche perché Dybala è rientrato solo ora dopo un lungo infortunio”.
