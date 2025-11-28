Sky, Massara: "Lang col nuovo modulo può essere devastante, Conte costretto a lasciar fuori Politano"

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto il giornalista e telecronista Sky Dario Massara: “Chi apporto può dare Lang in questo Napoli? In questo nuovo modulo può essere decisivo e può essere anche devastante, perché ha molti meno compiti difensivi e molto più campo da aggredire nel terzo offensivo. E con la tecnica che ha e con la fame che si è creata, anche con un po' di frustrazione in questo inizio stagione, perché non giocava e non era per nulla contento, penso che possa essere una grande risorsa.

Conte è costretto quasi a lasciare fuori Politano, ma ha tirato la carretta da inizio stagione essendo spesso il miglior in campo per rendimento. E se lo potrà ritrovare peraltro anche in un paio di ruoli, perché può fare sicuramente uno dei due dietro Hojlund. Può fare sicuramente l'uomo a tutta fascia sulla destra, dove il Napoli ha trovato un nuovo Di Lorenzo, che liberato dai compiti difensivi sta diventando nuovamente devastante come era prima”.