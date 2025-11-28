Fabbroni: “Non toccherei Lang e Neres. Spinazzola? Ha voglia di giocare contro la Roma"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “Penso che Conte dovrebbe confermare a Roma le due ali viste nelle ultime due partite. Lang e Neres funzionano, perché cambiare proprio adesso? Spinazzola avrà voglia di giocare, perché è un grande ex. Le sue condizioni, però, saranno approssimative: ma almeno una mezzora penso riuscirà a farla. Roma-Napoli oggi è stata sporcata. Una volta questa partita impegnava entrambe le tifoserie.

Ci sono delle foto bellissime che ricordano quell’epoca d’oro col gemellaggio. C’era folklore e simpatia. Oggi questa partita è stata sporcata con un tifoso ucciso, un episodio gravissimo. Ci vorrebbe un gesto di distensione. Questa è una sfida che prima raccoglieva simpatie, sarebbe bello questa volta che c’è anche l’alta classifica vedere un gesto di pentimento e di riconciliazione”.