De Paola: "Lukaku? Conte dovrà fare un miracolo per rilanciarlo"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista: “Su Osimhen ho letto roba allucinante, dove è stato definito un sopportato speciale. Questo ragazzo ha fatto vincere lo Scudetto al Napoli, non dimentichiamolo mai! Ha un valore tecnico ed economico inestimabile, è stata sbagliata la gestione di De Laurentiis. Il suo rinnovo è stata la condanna del Napoli, che ora si trova un peso enorme da dover piazzare altrove. Questa situazione è perlopiù colpa degli azzurri e dei procuratori, che hanno sbagliato i conti. Ora il mercato è un gioco a ribasso…

Attorno a Lukaku ora c’è un entusiasmo fittizio, ma stiamo parlando di un calciatore lontano dai suoi fasti… Conte dovrà fare un miracolo per rilanciarlo, altrimenti non ci si può attendere tanto. L’ambiente napoletano invece esulta per questo cambio. Mi sembra paradossale, se non ridicolo… Buongiorno? Ora la difesa può tornare il punto forte del Napoli. Gli azzurri sono reduci da una grande tradizione di centrali straripanti, Conte poggerà tutto sulla retroguardia. La difesa ti fa vincere il titolo e il Napoli lo ha sperimentato con Kim. Conte si sta assumendo una responsabilità enorme nel Napoli: ricostruire i ruoli dello spogliatoio, riportare la cultura del lavoro nel gruppo e ristrutturare i rapporti all’interno della società. Gli andrebbe fatta una statua perché non dovrebbe essere tutto gettato sulle spalle di un solo allenatore”.