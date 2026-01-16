Podcast De Paola: "McTominay e Hojlund stanno tenendo su il Napoli"

Il direttore Paolo De Paola, ai microfoni di TMW Radio, nel corso di Maracanà, ha commentato le notizie sulla Serie A.

Napoli, che sfida vede col Sassuolo?

"Non puoi non vincere, ma noto una cosa: sono aumentati gli scontri diretti e vedo una tensione alta. Vedo le sfuriate di tutti i protagonisti, c'è una tendenza a estremizzare negli scontri diretti qualcosa, dagli arbitri ai giocatori, cosa mai vista prima. Come se quest'anno lo Scudetto o la Champions siano ancor più vitali. Si sta avendo un clima sempre più esasperato".

McTominay, Calhanoglu e Rabiot: chi è più indispensabile?

"McTominay è quello che sta tenendo su il Napoli insieme a Hojlund".

Como che gioca ma perde contro il Milan:

"Il gioco piace, ma avevi la partita in pugno e non puoi perdere 3-1. C'è qualcosa che non va nel proporre il gioco. E non puoi prendertela dopo con i giornalisti. E' il risultato più bugiardo di sempre, ma non puoi perdere 3-1. Mi piace la filosofia di Fabregas, ma vedo che giocano con troppa leggerezza. Le sciocchezze che ha fatto Kempf e non solo non sono perdonabili a questi livelli. Non puoi essere così ingenuo dietro. Vedo poi un inutile assalto che non si concretizza mai. In questo calcio non si può più continuare a vincere nel modo in cui fa Allegri comunque. Un calcio che manca di proposta offensiva. Voglio vedere quando Allegri dovrà proporre gioco. Prima o poi lo dovrà fare. Ora la prossima col Lecce sarà interessante, che ha fatto soffrire Juve e Inter. Con la proposta di Allegri alla Juve mi annoiavo, perché è rinunciataria, ti fa sperare che arrivi l'ultimo minuto. Conte e Spalletti, con infortunati e giocatori che si sono trovati in rosa, mostrano la differenza che può fare un allenatore. Allegri deve arrivare alla vittoria, ma sono 5 anni che non lo fa. Deve portare qualcosa di più di una Coppa Italia, l'emblema della indisciplina del tecnico nei confronti di tutti. Deve ancora dimostrare con un successo, che può raggiungere quest'anno, perché ha un'ottima squadra, ma che deve essere messa in campo per mostrare qualcosa di diverso da quanto visto finora".