De Paola: “Napoli vincendo scudetto avrebbe più godimento nel vedere Juve seconda"

Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Paolo De Paola

Alle spalle del Napoli però le milanesi sembrano aver frenato. Non rischiano il posto Champions?

“Il Napoli vincendo lo Scudetto avrebbe ancora più godimento nel vedere la Juventus seconda in classifica, questo è un atteggiamento legittimo. Riconoscere un avversario e riconoscerlo alle proprie spalle. Le milanesi invece stanno puntando decisamente sull’Europa e non è sbagliato, il Milan si ritrova adesso il Napoli ma l’Inter ha trovato l’avversario migliore possibile che è il Benfica. Per come è la classifica in questo momento la penalizzazione della Juve qualora dovesse essere tolta potrebbe escludere almeno una delle due milanesi. È chiaro che se hai la possibilità di qualificarti per la finale di Champions devi spingere per quell’obiettivo".